الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

غرق صياد في نهر النيل بقنا

إسعاف
إسعاف

لقي صياد مصرعه، اليوم الأربعاء، غرقًا خلال عمله في صيد الأسماك داخل نهر النيل، في قرية الشيخ علي، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم انتشال الجثة من قبل المواطنين.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بمصرع صياد غرقًا خلال عمله في نهر النيل قرية الشيخ علي مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع م.أ، يبلغ من العمر 42 عامًا، صياد خرج بحثًا عن لقمة عيشه وخلال صيد الأسماك في نهر النيل سقط داخل المياه فجأة فلقي مصرعه غرقًا في قرية الشيخ علي مركز نجع حمادي.

وتم انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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