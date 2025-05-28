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سياسة

رئيس الشيوخ يدعو من أذربيجان لصياغة ميثاق دولي يجرم ظاهرة الإسلاموفوبيا

كلمة رئيس الشيوخ
كلمة رئيس الشيوخ من أذربيجان

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن ظاهرة الإسلاموفوبيا أصبحت خطرًا عالميًا لا يهدد المسلمين وحدهم بل يقوض أسس التعايش الإنساني ذاته.

رئيس الشيوخ يلقي كلمة عن ظاهرة الإسلاموفوبيا في أذربيجان 

جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر العالمي الذي تنظمه دولة أذربيجان للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا تحت عنوان (الإسلاموفوبيا: فضح التحيز وكشف الصور النمطية).

رفض توظيف الحوادث الفردية لتعميمها ضمن ظاهرة الإسلاموفوبيا 

وأشار رئيس الشيوخ، إلى أن توظيف الحوادث الفردية لتعميم الاتهام على أمة بأسرها يمثل أزمة أخلاقية يجب التصدي لها. 

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مصر بتاريخها الحضاري الممتد وبمرجعية أزهرها الشريف ترفض وبحسم هذا النهج الإقصائي المتعمد للإسلام، والتحريض المتصاعد ضد أكثر من مليار ونصف مليار مسلم.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن الإسلام دين العدل والتسامح، وليس دين القهر او الإقصاء، قائلا: ظاهرة الإسلاموفوبيا ليست مجرد إساءة إلى دين سماوي فقط، بل هي جهل بحقيقته وظلم لحضارته، وإضرار جسيم بمستقبل العيش المشترك في عالم متنوع.

مطالب بميثاق دولي لتجريم ظاهرة الإسلاموفوبيا 

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، إلى صياغة ميثاق دولي يجرم تلك الظاهرة أسوة بتجريم معاداة السامية والعنصرية، ويلزم المنظومات التعليمية والإعلامية في العالم بتصحيح الصور المغلوطة والنمطية عن الإسلام، وبناء سرديات جديدة تقوم على المعرفة والفهم والانفتاح.

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