تداول 14 ألف طن، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 800 شاحنة و330 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 458 شاحنة و308 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 342 شاحنة و22 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة PELAGOS EXPRESS، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين القاهرة وPELAGOS EXPRESS وغادرت السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس.

فيما يشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع، و293 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، الحسين وآيلة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3795 راكب.



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