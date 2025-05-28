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رياضة

9 لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام فاركو في مباراة التتويج

يحيي عطية الله
يحيي عطية الله

يفتقد النادي الأهلي للعديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة فاركو الختامية اليوم في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

غيابات الأهلي أمام فاركو الليلة

رامي ربيعة، يحيى عطية الله، حمزة علاء، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، سمير محمد، حمزة عبد الكريم، كريم الدبيس، محمد عبد الله.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري  

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري 

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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