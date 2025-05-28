الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مع حلول موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء

الريال السعودى، فيتو
الريال السعودى، فيتو

سعر الريال السعودي ، مع حلول موسم الحج وسفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام الأفراد بسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، ويصبح  من أكثر الأسئلة بحثًا في محركات البحث ومواقع البنوك.

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودي صباح اليوم الاربعاء 28 مايو 2025، استقرارا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

 

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.26جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.24جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الريال السعودي

 الريال السعودي

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي بالنفط والدولار الأمريكي.

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).

قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات البنك المركزى المصرى الريال السعودي مقابل الجنيه الريال السعودى الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك سعر الريال السعودى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنوك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك

مواد متعلقة

تراجع سعر صرف الدولار في 5 بنوك مصرية ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 18 وصل لهذا المستوى

تضارب أسعار الذهب يثير البلبلة في الأسواق.. والغرفة التجارية توجه نصيحة هامة للمستثمرين

مع بداية موسم الحج 2025، سعر الريال السعودى فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

الذهب يواصل الترنح في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3955 جنيها

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

رئيس شعبة الذهب يكشف حقيقة التضارب في الأسعار ويحذر من الشائعات

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

تعرف على شخصية انتصار في فيلم "الست لما"

مع حلول موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 28 مايو 2025

عبد اللطيف: إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لمصادر خارجية

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5280 جنيها

وزير التعليم: نسبة كبيرة من أولياء الأمور تؤيد نظام البكالوريا المصرية

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

مع حلول موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5280 جنيها

سعر الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك رئيسية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقته بمشكلات العلاقة الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية