الأربعاء 28 مايو 2025
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خارج الحدود

لحظة بكاء الرئيس السوري أحمد الشرع بعد استحضار "وعده" لأهالي حلب (فيديو)

الشرع يمسح دموعه،
الشرع يمسح دموعه، فيتو

كشفت لقطات فيديو متداولة بشكل واسع على مواقع التواصل، الرئيس السوري أحمد الشرع يتأثر ويبكي لدى استحضار وعد كان قد قطعه أمام أهالي المحافظة المهجرين في إدلب، بأنهم سيجتمعون في حلب حرَّة.

وأظهر مقطع الفيديو، الرئيس الشرع وهو متأثر ويبكي ويمسح دموعه، بعد وعد كان قد قطعه أمام جمع من أهالي المحافظة المهجرين في إدلب، بأنَّهم سيجتمعون في حلب حُرّة، وذلك عندما كانوا محاصرين في إدلب".

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع هذه اللقطات، معتبرين أن هذه الدموع تعبر عن "النصر والفرح والعز"، فيما أعرب الكثيرون عن محبتهم للرئيس السوري ودعمهم له.

وشارك أحمد الشرع في الفعالية الجماهيرية "حلب مفتاح النصر" التي أقيمت على مدرج قلعة حلب، وقال في كلمته: "إخواني في مثل هذا اليوم قبل عامين قلت إنني أراكم في حلب كما أراكم الآن ولا نستحق هذا الدرع إلا إذا عدنا إلى حلب.. ها نحن نفي بالوعد عدنا إليكم نبشركم، ونقول ستكون حلب أعظم منارة اقتصادية.. ومن قلب حلب أعلن للعالم لقد انتهت حربنا مع الطغاة، وبدأت معركتنا ضد الفقر".

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