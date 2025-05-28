لحظة بكاء الرئيس السوري أحمد الشرع بعد استحضار "وعده" لأهالي حلب (فيديو)

كشفت لقطات فيديو متداولة بشكل واسع على مواقع التواصل، الرئيس السوري أحمد الشرع يتأثر ويبكي لدى استحضار وعد كان قد قطعه أمام أهالي المحافظة المهجرين في إدلب، بأنهم سيجتمعون في حلب حرَّة.

عندما تختلط مشاعر الفخر والحب والنصر تصنع لحظة فارقة في تاريخ سوريا العظيمة ….



دموعك غالية علينا يا سيادة الرئيس أحمد الشرع



🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🫶🏻🫶🏻🫶🏻💟💟💟💟💟💟#أحمد_الشرع



pic.twitter.com/r1IeteiTTC — رحاب (@rehabdm) May 27, 2025

وأظهر مقطع الفيديو، الرئيس الشرع وهو متأثر ويبكي ويمسح دموعه، بعد وعد كان قد قطعه أمام جمع من أهالي المحافظة المهجرين في إدلب، بأنَّهم سيجتمعون في حلب حُرّة، وذلك عندما كانوا محاصرين في إدلب".

في لحظة مؤثرة بكاء الرئيس أحمد الشرع، خلال استحضار الوعد الذي وعده لأهالي حلب قبل عامين، دموع النصر والفرح والعز pic.twitter.com/rJ2uP6Z5DE — Ahmad_27 (@AhmadSY0309) May 27, 2025

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع هذه اللقطات، معتبرين أن هذه الدموع تعبر عن "النصر والفرح والعز"، فيما أعرب الكثيرون عن محبتهم للرئيس السوري ودعمهم له.

وشارك أحمد الشرع في الفعالية الجماهيرية "حلب مفتاح النصر" التي أقيمت على مدرج قلعة حلب، وقال في كلمته: "إخواني في مثل هذا اليوم قبل عامين قلت إنني أراكم في حلب كما أراكم الآن ولا نستحق هذا الدرع إلا إذا عدنا إلى حلب.. ها نحن نفي بالوعد عدنا إليكم نبشركم، ونقول ستكون حلب أعظم منارة اقتصادية.. ومن قلب حلب أعلن للعالم لقد انتهت حربنا مع الطغاة، وبدأت معركتنا ضد الفقر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.