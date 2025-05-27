رئيس بعثة الجمعيات الأهلية يتابع عمليات تفويج الحجاج من المدينة إلى مكة

تابع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية عمليات تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، حيث استقبلهم فور وصولهم مكة المكرمة واطمئن على توافر كافة الخدمات لديهم.

كما قام مشرفو حج الجمعيات الأهلية باستقبال الحجاج ومتابعة عملية التسكين في الفنادق، فضلا عن إعطائهم بعض الإرشادات والتأكيد على توافر الوعاظ والواعظات للإجابة على كافة استفساراتهم الخاصة بمناسك الحج.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التفويج لحجاج الجمعيات الأهلية من القاهرة ومختلف المحافظات لمطاري المدينة المنورة وجدة، حيث يكتمل وصول حجاج الجمعيات الأهلية الجمعة المقبل الموافق 30 مايو بوصول آخر الأفواج من القاهرة للأراضي المقدسة.

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