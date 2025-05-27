وزير الشباب يُشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في المقابلات الشخصية التي تجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، حيث كان في استقباله خلال الزيارة الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود المبذولة من الأكاديمية الوطنية للتدريب في تصميم وتنفيذ البرنامج، وبالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة لدعم وتمكين المرأة في الجمهورية الجديدة.

وزير الشباب والرياضة يُشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية البرنامج في تنمية المهارات والقدرات لدي التنفيذيات، وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة.



وزير الشباب والرياضة يُشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات

أشرف صبحي يلتقي رؤساء الأندية لمناقشة الانتخابات الإلكترونية للهيئات الرياضية

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللقاء التعريفي الخاص بالانتخابات الإلكترونية لجميع الهيئات الرياضية، وذلك بحضور ممثلي هيئة النيابة الإدارية، وعدد من رؤساء وممثلي مجالس إدارات الأندية الرياضية، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وزير الشباب والرياضة يُشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات

تضمن اللقاء شرحًا مفصلًا للنظام الإلكتروني الجديد وخطوات التصويت عبر المنصة الإلكترونية، حيث تم استعراض آلية العمل ومراحل التصويت، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات الانتخابية داخل الهيئات الرياضية. ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإدارية في القطاع الرياضي.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء الأندية لمناقشة الانتخابات الإلكترونية للهيئات الرياضية

وأكد الدكتور أشرف صبحي في كلمته أن الوزارة تسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، وعلى رأسها الانتخابات داخل الهيئات الرياضية، بما يضمن المزيد من الشفافية والكفاءة، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية والقانونية، وعلى رأسها النيابة الإدارية، لضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء الأندية لمناقشة الانتخابات الإلكترونية للهيئات الرياضية

تناول اللقاء أهمية تطبيق نظام الانتخابات الرقمية في تحقيق النزاهة والعدالة بين المرشحين، وتقليل الوقت والجهد المبذول في العملية الانتخابية التقليدية. وأوضح القائمون على عرض النظام تفاصيل تأمين البيانات وسهولة استخدام المنصة من قبل أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية والاتحادات الرياضية.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء الأندية لمناقشة الانتخابات الإلكترونية للهيئات الرياضية

من جانبهم، أعرب الحضور من رؤساء وممثلي الأندية الرياضية عن تقديرهم لهذه الخطوة المهمة، مؤكدين دعمهم لتطبيق النظام الإلكتروني، الذي يُعد نقلة نوعية في تاريخ العمل الرياضي المصري، ويعكس رؤية الدولة المصرية نحو التطوير والحوكمة الرشيدة.

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