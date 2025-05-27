رياضة النواب توصي بتخصيص أرض جمعية بيوت الشباب بالقاهرة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، محافظة القاهرة بإصدار قرار تخصيص أرض جمعية بيوت الشباب المصرية والمقام عليها بيت شباب المنيل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن توقف أعمال التطوير والبناء وغلق بيت الشباب بشارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل – محافظة القاهرة.

الاهتمام ببيوت الشباب المصرية



كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة الشباب والرياضة ببدء طرح المبني للتطوير وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام ببيوت الشباب المصرية.

فيما أكد الدكتور السيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة بأنه تم عقد جلسة لنواب البرلمان للمنطقة الجنوبية بديوان عام محافظة القاهرة بتاريخ 20/5/2025، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبحضور النائبة جيهان البيومي، حيث تم عرض موضوع بيت شباب المنيل عليه وذلك لحل إشكالية بيت شباب القاهرة مؤكدا أن الوزارة حريصة علي وجود بيت شباب المنيل باعتباره المقر الرئيسي لبيوت الشباب المصرية.

كما أوصت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، سرعة تدبير تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة وإحلال وتجديد المبنى الإداري لمركز شباب قرية منشأة الأمراء- مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

تدبير الاعتمادات المالية اللازمة



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة وإحلال وتجديد المبنى الإداري لمركز شباب قرية منشأة الأمراء- مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

واستعرض الديب، طلب الإحاطة قائلا:" أن المبنى الإداري في حاجة ضرورية لعملية الإحلال والتجديد، نظرا لحاجة القرية لمركز الشباب، وأن المراكز بالمركز تعاني من عمليات الإحلال والتجديد، وأن المركز المذكور أولوية نظرا لحاجته الضرورية لعملية الإحلال، مطالبا استثناء المركز وسرعة إدراجه، بعد توفير الاعتمادات المالية، وذلك في ظل دعم الدولة للشباب والاهتمام بالنشئ ودعم واكتشاف المواهب الرياضية.

ومن جانبه، قال محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، الذي كان حاضرا اجتماع اللجنة،:" المحافظة تدعم سرعة الإحلال والتجديد للمبني المذكور، نظرا لأهمية المبنى والتعداد السكاني في القرية".

وانتهت اللجنة، بإصدار توصياتها بتدبير الاعتمادات المالية لعملية الإحلال والتجديد.

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