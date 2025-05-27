سفاح المعمورة ينفى شهادة نجل أحد ضحايا الإسكندرية

رفعت هيئة محكمة الإسكندرية ثانى جلسات المحامى المتهم بارتكاب ثلاث جرائم قتل، والمشهور إعلاميا بسفاح المعمورة بمحافظة الإسكندرية، المنظورة أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود عيسى للاستراحة.

المحكمة تستكمل سماع الشهود ومرافعة النيابة.

ونفى نصر الدين السيد المحامى المتهم شهادة نجل المجني عليه محمد إبراهيم

أمام هيئة المحكمة بقتل والده

وقال المحامي المتهم:إنه سبق التحقيق معه في الواقعة مرتين من قبل احتجاز أهالى المجني عليه ورجال الأمن له والتحقيق معه ولم تثبت إدانته.

قال نصر الدين السيد المحامى المتهم أمام هيئة المحكمة: إنه أجبر على الاعتراف بشأن الجرائم المنسوبة إليه، مضيفا أنه يعانى من كسر فى الضلع نتيجة التعدى عليه لإجباره على الاعتراف.

وأكد المحامى المتهم استحالة قيامه بنقل التابوت الذى يحمل جثمان زوجته العرفية منى فوزى ومحمد إبراهيم من الطابق الثالث إلى الأرضى

وأوضح نصر الدين عدم وجود بلاغات تؤكد تغيب زوجته العرفية منى فوزى وقتلها لوجود خلافات بينهم، مشيرا إلى أن هناك تناقضا في تحريات المباحث والشهود

وتواصل هيئة المحكمة الاستماع إلى هيئة الدفاع عن المحامى المتهم وسط تواجد أمنى من قبل رجال الأمن المكلفين بتأمين ساحة المحكمة

وكان قد تم توجيه الاتهام لـ"سفاح المعمورة"، بقتل أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، اثنتين منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة، وتستكمل المحكمة اليوم سماع الشهود ومرافعة النيابة.

وكان أميران عثمان محامي سفاح المعمورة، قد طالب بعرض المتهم المعروف إعلاميًّا بسفاح الإسكندرية، على الطب النفسي بمستشفى العباسية لبيان مدى قواه العقلية ومسؤوليته عن أفعاله أو إصابته بمرض نفسي، ووافق المتهم على طلب الدفاع.

فيما قال نصر الدين، المعروف إعلاميًا بسفاح الإسكندرية، خلال محاكمته: لديَّ مكاتب في الإسماعيلية والسويس وأسافر كثيرًا. أما الأشخاص الذين كانوا في الشقة، فهم القتلة، وكانوا على علم بوجود الجثث.

ووجه اتهامه إليهم بقتل موكلته التركية، مشيرًا إلى أن صبحية، الشاهدة الأولى والمتهمة الثانية في القضية، كانت تمتلك مفتاح الشقة وكانت تتولى أعمال التنظيف فيها.

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