غموض بشأن استئناف توزيع المساعدات في غزة

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة سيُستأنف اليوم، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة.

وأضافت المصادر أن قوة عسكرية إسرائيلية أُرسلت إلى مدينة رفح الفلسطينية بهدف إجلاء موظفي إحدى الشركات الأمريكية العاملة في القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف الإجلاء أو هوية الموظفين.

إعلام عبري: حشود من الفلسطينيين يقتحمون مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، باقتحام حشود من الفلسطينيين لأحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، انسحاب أفراد الشركة الأمريكية المعنية بتوزيع المساعدات في غزة بعد الاقتحام.

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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