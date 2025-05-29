الخميس 29 مايو 2025
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انفوجراف

600 يوم من العدوان.. حصيلة كارثية للشهداء والمصابين في غزة (إنفوجراف)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 

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غزة قطاع غزة العدوان على غزة

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