الثلاثاء 27 مايو 2025
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جنايات الإسكندرية تستمتع لاثنين من شهود الإثبات وهيئة الدفاع عن سفاح المعمورة

سفاح المعمورة
سفاح المعمورة

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم اثنين من شهود الإثبات فى ثانى جلسات محاكمة المحامى المتهم بارتكاب ثلاث جرائم قتل، والمشهور إعلاميا بسفاح المعمورة بمحافظة الإسكندرية بالدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود عيسى.

 

المحكمة تستكمل سماع الشهود ومرافعة النيابة.

 

وتواصل هيئة المحكمة الاستماع الى هيئة الدفاع عن المحامى المتهم وسط تواجد أمنى من قبل رجال الأمن المكلفين بتأمين ساحة المحكمة 

وكان قد تم توجيه الاتهام لـ"سفاح المعمورة"، بقتل أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، اثنتين منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة، وتستكمل المحكمة اليوم سماع الشهود ومرافعة النيابة.

وكان أميران عثمان محامي سفاح المعمورة، قد طالب بعرض المتهم المعروف إعلاميًّا بسفاح الإسكندرية، على الطب النفسي بمستشفى العباسية لبيان مدى قواه العقلية ومسؤوليته عن أفعاله أو إصابته بمرض نفسي، ووافق المتهم على طلب الدفاع.

 

فيما قال نصر الدين، المعروف إعلاميًا بسفاح الإسكندرية، خلال محاكمته: لديَّ مكاتب في الإسماعيلية والسويس وأسافر كثيرًا. أما الأشخاص الذين كانوا في الشقة، فهم القتلة، وكانوا على علم بوجود الجثث.

 ووجه اتهامه إليهم بقتل موكلته التركية، مشيرًا إلى أن صبحية، الشاهدة الأولى والمتهمة الثانية في القضية، كانت تمتلك مفتاح الشقة وكانت تتولى أعمال التنظيف فيها.

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بمحافظة الاسكندرية جنايات الأسكندرية بسفاح المعمورة

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