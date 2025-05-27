بالأسماء، اعتماد نتيجة لجنة المؤجلين بنقابة الصحفيين (صور)

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عن نتيجة لجنة المؤجلين الأخيرة التي عقدت في شهر مارس الماضي، بعد اعتمادها من مجلس النقابة مساء أمس الإثنين.

تشكيل مجلس نقابة الصحفيين

ويذكر أن مجلس نقابة الصحفيين، أعلن عن تشكيله الجديد مع الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، وجاء على النحو التالي:



1- السكرتير العام: جمال عبدالرحيم.

2- وكيل النقابة للقيد ورئيس لجنة التحقيق: حسين الزناتي.

3- وكيل النقابة للتسويات والشعب والروابط: عبد الرؤوف خليفة.

4- أمين الصندوق: هشام يونس.

5- وكيل النقابة للتدريب وتطوير المهنة: محمد سعد عبدالحفيظ.

6- رئيس اللجنة الثقافية والفنية ومقرر لجنة المتابعة: محمود كامل.

7- وكيل النقابة للتشريعات ورئيس لجنة المعاشات: أيمن عبدالمجيد.

8- وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية ورئيس لجنة الخدمات: محمد الجارحي.

9- وكيل النقابة للنشاط: محمد يحيى يوسف.

10- رئيس لجنتي المرأة والحريات: إيمان عوف.

11- رئيس لجنتي الشؤون العربية والحج والعمرة: محمد السيد الشاذلي.

هيئة التأديب: محمود كامل – أيمن عبدالمجيد

عضوية لجنة القيد الابتدائية: هشام يونس – محمد يحيى يوسف

عضوية لجنة القيد الاستئنافية: أيمن عبدالمجيد – إيمان عوف

عضوية لجنة التسويات: أيمن عبدالمجيد – إيمان عوف

السكرتير العام المساعد: إيمان عوف – محمد السيد الشاذلي

قرر المجلس تفويض النقيب بالإشراف على لجنة الإسكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.