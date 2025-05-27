الركراكي يرد على انتقادات المغاربة: "هاتوا جوارديولا وأنشيلوتي للفوز بأمم أفريقيا"

رد مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي على الانتقادات التي طالته، خصوصا من أشخاص وصفهم بـ"المبتدئين" الذين "يجلسون في المقاهي يرتدون القبعات ويتحدثون عن المدرب واللاعبين.

الركراكي يرد على الانتقادات بقوة



وذكر الركراكي أن المغرب يضم طاقات تدريبية قادرة على تحقيق بطولة أمم أفريقيا، وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه إذا كان هناك من يرى أن جوارديولا أو أنشيلوتي أو كلوب قادرون على تحقيق لقب كأس إفريقيا للمغرب، فإنني سأجلس أمامهم وأترجاهم للتتويج".

وتابع: "لكنني أنا أيضا قادر على ذلك، ولو لم أكن واثقا من نفسي لرحلت منذ البداية، ولن تجدوا أحسن مني للظفر باللقب".

وأوضح "أنا مغربي أولا، ولن تجدوا من يحب وطنه أكثر مني، وإذا أردتم شخصا أزرق العينين، فأحضروه، والمهم أن اللاعبين خلفي".

وأردف قائلا: "إذا كان هناك من هو أفضل مني لقيادة المنتخب، فسأتنحى دون تردد، فأنا أول مشجع لهذا الفريق، وأهم ما يهمني هو رؤية حكيمي يرفع الكأس".

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