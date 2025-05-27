بهاء الغنام: المكس ستصبح أكبر المحطات المتخصصة في تخزين الزيوت بمصر

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مضاعفة السعة التخزينية تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتطوير منظومة تداول وتخزين الزيوت بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة الغذائية.

وتفقد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، محطة الزيوت بمنطقة المكس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة الإسكندرية، يرافقه الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر”، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

مستقبل مصر: محطة المكس ستصبح بعد تطويرها من أكبر المحطات المتخصصة في تخزين الزيوت

من جانبه، أوضح الدكتور بهاء الغنام أن المشروع يُعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، مشيرًا إلى أن محطة المكس ستصبح بعد تطويرها من أكبر المحطات المتخصصة في تخزين الزيوت على مستوى الجمهورية.

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بعد تطوير محطة الزيوت

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن المشروع يندرج ضمن الجهود التنموية لتحديث البنية التحتية الاستراتيجية بالمحافظة، وسيسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

ناجي: مضاعفة السعة التخزينية إلى 150 ألف طن

وأوضح الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن السعة التخزينية الحالية للمحطة تبلغ نحو 72 ألف طن، ويُجرى حاليًا تنفيذ أعمال تطوير تستهدف مضاعفة السعة إلى 150 ألف طن، بما يواكب خطط الدولة في التوسع الاستراتيجي لتخزين الزيوت الخام والمكررة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في رفع السعة التخزينية بما يزيد من مدى الكفاية، ما يمثل نقلة نوعية في تأمين احتياجات السوق المحلي من الزيوت، وتقليل الاعتماد على التخزين الخارجي.

يُذكر أن محطة الزيوت والشحوم بالمكس تُعد من المحطات الحيوية في منظومة تداول الزيوت بمصر، وتخدم العديد من القطاعات الصناعية والغذائية، وتسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بالإمدادات الغذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.