اليوم، خطة النواب تناقش مشروع موازنة وزارة الإسكان

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك خلال اجتماعاتها غدًا الأربعاء، حيث من المقرر أن تناقش مشروع الموازنة لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

كما تناقش مشروع الموازنة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وكذلك مشروع الموازنة لصندوق المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية.٢٠٢٦/٢٠٢٥، ومشروع الموازنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ديوان عام وزارة التنمية المحلية

وتختتم اللجنة اجتماعاتها هذا الاسبوع غدا الخميس بعقد 4 اجتماعات، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ونظر ومناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ومناقشة مشروع الموازنة لهيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للأزهر الشريف مشيخة - تعليم) للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ديوان عام وزارة الاستثمار

وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي، مشروع الموازنة لديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وأن الاجتماع الثاني في ذات اليوم، ستناقش اللجنة مشروع الموازنة لهيئة الرقابة المالية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

كما ناقشت مشروع الموازنة للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وأن الاجتماع الرابع في ذات اليوم لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء الديوان عام وزارة العدل والجهات التابعة لها للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وأيضًا ناقشت مشروع الموازنة للمتحف المصري الكبير للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والاجتماع السادس مخصص لنظر ومناقشة مشروع الموازنة للهيئة القومية لسلامة الغذاء للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

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