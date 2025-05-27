مجاملة في فرح تنتهي بالكلابشات، الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض الأسلحة البيضاء بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بإعتلاء سيارة نقل فـى أحد الشوارع بالشرقية، وضبط مرتكبى الواقعة.



تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص "يحملون أسلحة بيضاء" بإعتلاء سيارة نقل بأحد الشوارع بالشرقية وإعاقة حركة السير بالطريق العام.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية "بدون رخصة قيادة" ومستقليها (3 أشخاص - مقيمين بذات دائرة المركز)، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حال سيرهم بموكب زفاف أحد أصدقائهم بدائرة المركز.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها ومستقليها.

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