الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تدين الهجوم الإرهابى في النيجر

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف موقع لقوات الجيش بالنيجر في بلدة إكنوان وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. 

مواساة مصر لشعب النيجر الصديق ولأسر الضحايا

وأكدت مصر، حكومةً وشعبًا، تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر، وأعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لشعب النيجر الصديق ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين. 

 

 أشكال العنف والإرهاب والتطرف
 

وتجدد مصر التأكيد على موقفها الثابت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله، وتشدد على وقوفها بجانب النيجر في هذا الظرف الدقيق لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجوم الإرهابى قوات الجيش بالنيجر العنف والإرهاب والتطرف

مواد متعلقة

مأساة غزة على رأس مباحثات وزير الخارجية ونظيره الموريتاني

وزير الخارجية يتوجه إلى موريتانيا في زيارة ثنائية

وزير الخارجية يلتقي أعضاء لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب بيراميدز تعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

السلطات الموريتانية تكشف حقيقة سقوط طائرة تقل حجاجًا قبالة البحر الأحمر

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

الذهب يواصل الترنح في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3955 جنيها

المزيد

انفوجراف

شيخ الأزهر يكشف مخطط الإعلام الغربي ويدين استهداف الصحفيين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية