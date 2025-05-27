مصر تدين الهجوم الإرهابى في النيجر

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف موقع لقوات الجيش بالنيجر في بلدة إكنوان وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

مواساة مصر لشعب النيجر الصديق ولأسر الضحايا

وأكدت مصر، حكومةً وشعبًا، تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر، وأعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لشعب النيجر الصديق ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

أشكال العنف والإرهاب والتطرف



وتجدد مصر التأكيد على موقفها الثابت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله، وتشدد على وقوفها بجانب النيجر في هذا الظرف الدقيق لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

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