التموين: تخصيص 50 مليون جنيه لتطوير محطة الزيوت بالمكس في الإسكندرية

قال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية: إن عمليات التطوير التي شهدتها محطة استقبال الزيوت والشحوم التابعة للشركة في المكس بمحافظة الإسكندرية شملت تحديث التصميمات الهندسية للمحطة ورفع كفاءتها التشغيلية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على المحطة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والعقيد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر واللواء أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

ضمان استدامة تدفق السلع الاستراتيجية

أضاف ناجي أن ذلك يتماشى مع خطة الدولة لضمان استدامة تدفق السلع الاستراتيجية ورفع جودة خدمات التخزين والتوزيع.

وأوضح ناجي أن المحطة، التي أُنشئت عام 1983، لم تشهد أي تطوير جذري منذ إنشائها، باستثناء إضافة 12 ألف طن في عام 1990، قبل أن تنطلق أعمال التحديث الشاملة التي تضمنت توسعة المساحة الإجمالية من 50 ألفا إلى 75 ألف متر مربع، ومضاعفة السعة التخزينية من 72 ألف طن إلى 144 ألف طن، بالإضافة إلى رفع عدد الصهاريج من 20 إلى 41 صهريجًا.

وأشار ناجي إلى أن التصميم الجديد راعى أعلى معايير الأمان والسلامة، حيث تم إنشاء غرفة تحكم مرئية لمراقبة تدفق الزيوت، وتخصيص مناطق للمناورة والشحن، فضلًا عن إضافة مسجد ووحدة للحماية المدنية وفق أحدث المواصفات.

كما أكد أن تطوير الأرصفة المشتركة مع وزارة البترول، وعددها خمسة، جاء ضمن خطة تكاملية لتسهيل استقبال الزيت الخام، وقد تم تخصيص استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه لتحديث تلك الأرصفة ورفع كفاءتها لتتناسب مع حركة المراكب الواردة.

وأضاف أن التطوير شمل أيضًا رفع خطوط الأنابيب من تحت الأرض لضمان الأمان وتقليل نسب الفقد، إلى جانب التخطيط لمراحل مستقبلية تتضمن التوسع في خدمات التخزين للغير، وتوفير كميات للطرح في السوق المحلي.

تطوير محطة استقبال الزيوت والشحوم بمنطقة المكس

وقام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجولة تفقدية صباح اليوم لمحطة استقبال الزيوت والشحوم بمنطقة المكس في محافظة الإسكندرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك للوقوف على نتائج أعمال التطوير الشاملة التي خضعت لها المحطة مؤخرًا، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية لمنشآت التموين.

رافق الوزير خلال جولته كل من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر"، حيث شملت الجولة تفقد عدد من المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن ما تحقق في محطة المكس يُجسد توجه الدولة نحو تحديث سلاسل الإمداد، مشيدًا بدورها المحوري في دعم منظومة الزيوت التموينية على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن محطة المكس تُعد من أقدم محطات الزيوت التابعة للوزارة، وتلعب دورًا محوريًا في تأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت النباتية والسلع التموينية المدعومة، بما يخدم شريحة واسعة من المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد.

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