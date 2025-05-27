إصابة عامل في مشاجرة بقنا

أصيب عامل، اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية في الكتف، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة عامل بطلقات نارية بقرية نجع سعيد بمركز دشنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين إصابة عز الدين.م.ر، يبلغ من العمر 56 عاما، إثر إصابته بطلق ناري في الكتف بسبب خلافات بين عائلتين بقرية نجع سعيد بمركز دشنا، وجرى نقله إلى مستشفى دشنا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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