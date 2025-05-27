الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

رموه في النيل حي، حبس سيدة وإيداع طفليها دار رعاية بتهمة قتل صغير بقنا

حبس سيدة
حبس سيدة

 قررت جهات التحقيق، بمحافظة قنا، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع طفليها داخل دار رعاية في واقعة قتل صغير عمره عامين ونصف غرقًا بإلقائه حيًا داخل نهر النيل، وحتى الآن يتم البحث عن جثمانه، انتقامًا من والدته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ضبطت سيدة وطفليها في واقعة مقتل صغير غرقًا داخل نهر النيل انتقامًا من والدته في قرية فاو مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغ بتغيب صغير يُدعى ر.ن، يبلغ من العمر عامين ونصف في قرية فاو مركز دشنا.

 

وتبين بعد الفحص أن المجني عليه صغير يبلغ من العمر عامين ونصف، وأن نجلي عمه عمرهما 8 و11 عامًا حملاه من المنزل وألقياه حيًا في نهر النيل بتحريض من والدتهما فلقى مصرعه غرقًا وجارٍ البحث عن جثمانه.

تم ضبط السيدة وطفليها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتي أمرت بحبس السيدة 4 أيام، وإيداع طفليها داخل دار رعاية في واقعة مقتل صغير غرقًا في دشنا.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا دشنا محافظة قنا مديرية أمن قنا

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