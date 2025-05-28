متى يكون طواف الإفاضة ومعنى الاطباع؟، الأزهر يوضح كيفية الطواف وأنواعه (فيديو)

موسم الحج 2025، مع اقتراب موسم الحج، واستعداد الحجاج لأداء مناسكه، يتساءل حجاج بيت الله الحرام، عن كيفية الطواف وأنواعه.

تيسير فريضة الحج على المسلمين

ومن جانبه، قال الشيخ عبد الرحمن الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله جعل في فريضة الحج تيسيرا على المسلمين، إذ جعلها الحق سبحانه وتعالى على المستطيعين، فقال تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (آل عمران: 97).

لماذا فرض الله الطواف؟

وأكد "الصادق" لـ"فيتو" أن الطواف من ضمن أعمال الحج والعمرة، فقد شرعه الله عز وجل تحية للبيت الحرام، وتشريفا لهذا البيت العظيم.

أنواع الطواف

وأوضح أن للطواف ثلاثة أنواع؛ (طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع)، مشيرا إلى أن طواف القدوم يفعله الحاج عند وصوله إلى مكة المكرمة.

ما هو طواف الإفاضة؟

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن طواف الإفاضة، هو طواف الركن، وهو الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (الحج: 29)، فقد أجمع كل الفقهاء والمفسرين على أن المراد من الطواف في هذه الآية هو طواف الإفاضة، الذي يفعله الحاج بعد الوقوف بعرفة.

متى يكون طواف الوداع؟

وعن طواف الوداع، قال: "يكون بعد الانتهاء من مناسك الحج وقبل مغادرة مكة؛ لتوديع بيت الله الحرام.

كيفية الطواف ومعنى الاطباع

وتحدث الشيخ عبد الرحمن الصادق عن كيفية الطواف، قائلا: “إن الطواف يبدأ بالحجر الأسود، فيأتي الحاج عنده ويقبله، دون مزاحمة أحد غيره، ثم يطَّبع الحاج، أي يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء على كتفه الأيسر، بحيث يكون الكتف الأيمن مكشوفًا، وهذا من سنن الطواف للرجال”.

وتابع: “يجعل الحاج الحجر الأسود عن يساره، ويبدأ في الطواف، وكل دائرة كاملة حول الكعبة تعد شوطًا، حتى يُكمل سبعة أشواط، فيتم بهذا طوافه، ثم يذهب عند المقام؛ ليشرب من ماء زمزم، ويصلي عند مقام سيدنا إبراهيم ركعتي الطواف؛ شكرًا لله على هذه النعمة، وإذا لم يستطع أن يصليهما في هذا المكان، فيمكن أن يصليهما في غيره من الأماكن”.

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