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رياضة

يورجن كلوب يعلق على حادثة الدهس في احتفالات ليفربول

يورجن كلوب، فيتو
يورجن كلوب، فيتو

أكد الألماني يورجن كلوب، المدرب السابق لفريق ليفربول، على حزنه العميق إثر حادث مأساوي وقع أمس الإثنين، حيث دهست سيارة حشدًا من المشجعين الذين كانوا يحتفلون بتتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان كلوب، سافر إلى مدينة ليفربول خصيصًا لحضور موكب الفريق الاحتفالي باللقب المرموق، وهي المناسبة التي فاتته في عام 2020 خلال فترة تدريبه للفريق بسبب القيود المفروضة جراء جائحة كورونا.

احتفالات ليفربول تتحول إلى مأساة 

لكن الاحتفالات تحولت إلى مأساة بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من المشجعين وأصاب آخرين.

ونشر كلوب عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، اليوم الثلاثاء، رسالة مؤثرة جاء فيها: "أنا وعائلتي نشعر بصدمة بالغة. خواطرنا وصلواتنا مع جميع المصابين والمتضررين.. لن تسيروا وحدكم أبدًا"، في إشارة إلى شعار النادي الشهير.

من جانبه، أكد عمدة مدينة ليفربول أن 4 أشخاص ما زالوا في حالة حرجة للغاية بالمستشفى، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

وألقى هذا الحادث بظلال من الحزن على المدينة التي كانت تعيش فرحة الفوز باللقب.

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