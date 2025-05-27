نجم برشلونة يرفض العودة لتمثيل منتخب إسبانيا

كشفت تقارير صحفية، أن إينييجو مارتينيز، مدافع نادي برشلونة، اتخذ قرارًا نهائيًّا بعدم العودة لتمثيل منتخب إسبانيا، رغم مستوياته القوية هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، جدَّد عقده مع برشلونة مؤخرًا، وقالت صحيفة "ماركا" إنه يريد التركيز على مشواره مع النادي.

أزمة إينييجو مارتينيز مع منتخب إسبانيا

وكان لويس دي لا فوينتي فاجأ المتابعين في مارس الماضي باستدعاء مارتينيز إلى قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهة هولندا وديًّا، لكن اللاعب لم ينضم إلى المعسكر بسبب إصابة في الركبة أعلن عنها البرسا عقب مباراة أتلتيكو مدريد، وطلب النادي منحه راحة.

وعقب عودته السريعة للمشاركة مع برشلونة ضد أوساسونا بعد التوقف الدولي، تقدم نادي أوساسونا بشكوى رسمية، متهمًا برشلونة باستخدام اللاعب بطريقة تخالف لوائح الفيفا بشأن فترة التعافي وسحب اللاعبين من المنتخبات.

ورغم أهميته في تشكيلة برشلونة، استبعد دي لا فوينتي مارتينيز من قائمة المنتخب الإسباني في نهائيات دوري الأمم الأوروبية، مبررًا قراره باختيار "أفضل أربعة مدافعين مركزيين في الليغا"، إذ لم تشمل القائمة مارتينيز ولا إيميريك لابورت، الذي غاب أيضًا بسبب عدم مشاركته مع النصر السعودي في مايو.

أرقام إينييجو مارتينيز

ويمتلك مارتينيز 21 مشاركة دولية، كما تُوج ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا عام 2013. وقد بدأ مسيرته الدولية تحت قيادة فيثينتي ديل بوسكي، وكان ضمن القائمة المبدئية ليورو 2020 قبل انسحابه لأسباب نفسية.

إينييجو مارتينيز يقترب من الاعتزال الدولي

بحسب مصادر مقربة من اللاعب، نقلت "ماركا" بأن مارتينيز يرى أن الاستمرار في اللعب الدولي لا يناسب وضعه الحالي، معتبرًا أن تمثيل المنتخب لم يعد شرفًا بل مخاطرة جسدية ونفسية لا يحتاجها في هذه المرحلة.

وأكد أن هدفه الآن هو تقديم أفضل ما لديه مع برشلونة، بينما بات منتخب "لا روخا" جزءًا من ماضيه المهني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.