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رياضة

ريال مدريد يتفق مع فينيسيوس على تمديد عقده حتى 2030

فينيسيوس جونيور،
فينيسيوس جونيور، فيتو

اقترب مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني من حسم مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الملكي، قبل خوض كأس العالم للأندية.

ويرتبط فينيسيوس حاليا مع الميرنجي بعقد حتى صيف 2027.

تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد 

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، وافق فينيسيوس جونيور على تمديد عقده مع ريال مدريد لمدة 3 سنوات أخرى لينتهي في 2030.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الريال سيعلن تجديد عقد فينيسيوس قبل خوض الميرنجي كأس العالم للأندية خلال شهر يونيو المقبل.

وسبق أن ارتبط فينيسيوس جونيور بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الصيف المقبل، لاسيما أنه حصل على عروض مالية مغرية.

وعانى النجم البرازيلي من تراجع في المستوى والأرقام خلال الأشهر الأخيرة مع ريال مدريد، ما عرضه لبعض صافرات استهجان من مشجعي النادي الملكي.

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