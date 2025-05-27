الكشف عن راتب لامين يامال في عقده الجديد مع برشلونة

كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الراتب الخاص بنجم برشلونة الشاب لامين يامال في عقده الجديد مع النادي الكتالوني.

راتب لامين يامال في عقده الجديد مع برشلونة

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، سيحصل يامال على راتب سنوي صافٍ يبلغ 8 ملايين يورو، مع زيادة سنوية بقيمة مليوني يورو حتى انتهاء العقد في صيف 2031.

وأكدت تقارير متعددة أن يامال (17 عامًا)، توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة لتمديد عقده، وسيوقع اليوم بشكل رسمي على الأوراق الجديدة.

وكان عقده الحالي مع الفريق يمتد حتى صيف 2026، لكن النادي انتظر حتى يكمل اللاعب عامه الـ18 لتسجيل العقد الجديد بشكل قانوني.

أرقام لامين يامال هذا الموسم

ويُعدّ يامال أحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية، حيث تألق هذا الموسم مع برشلونة، إذ خاض 55 مباراة في مختلف البطولات، سجّل خلالها 18 هدفًا وقدّم 25 تمريرة حاسمة، مما يبرز دوره كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

ويعكس هذا العقد الجديد ثقة نادي برشلونة الكبيرة في قدرات يامال، الذي يُتوقع له أن يصبح أحد أعمدة الفريق في المستقبل، وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه.

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