على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

حضر الطالب يوسف خالد إلى مقر نيابة المقطم الجزئية بمجمع محاكم زينهم، جالسًا على كرسي متحرك، مدعومًا بأسرته التي تغلبها الدموع، للإدلاء بأقواله في واقعة الاعتداء عليه بالضرب باستخدام عصا بيسبول، والمتهم فيها 4 طلاب من بينهم "أحمد. أ"، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور".

الواقعة التي وثّقها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، هزت الرأي العام وأثارت استياءً واسعًا، خاصة بعد ظهور آثار الإصابات البالغة التي لحقت بالضحية ودخوله العناية المركزة، نتيجة اعتداء عنيف وصفه بأنه "كاد ينهي حياته".

يوسف: "ماعرفوش.. وضربني على دماغي فجأة"

داخل غرفة التحقيق، قال يوسف وهو لا يزال تحت تأثير الصدمة: "أنا معرفوش خالص، أول مرة أشوفه، جه ضربني على دماغي وكان هيقتلني.. حسيت إني هقع ومش هقوم تاني".

الطالب الشاب، الذي خرج من المستشفى مؤخرًا بعد تحسن طفيف في حالته، كشف أنه لم يتوقع أن يتحول نقاش داخل مركز للدروس الخصوصية إلى هجوم مرتب ومتعمد في اليوم التالي.

اعتداء مرتب.. وتحرك للانتقام

وفقًا للتحقيقات، فإن بداية الواقعة تعود إلى يوم 21 من الشهر الجاري، حين وقعت مشادة كلامية بين مجموعتين من الطلاب داخل أحد المراكز التعليمية بدائرة قسم المقطم. وفي اليوم التالي، حضر أفراد الطرف الثاني بسيارة مملوكة لوالدة أحدهم، واستوقفوا يوسف ورفاقه في الشارع، وانهالوا عليهم ضربًا، باستخدام عصا بيسبول معدنية، ما تسبب في إصابات خطيرة.

وأسفرت التحريات عن ضبط الجناة والسيارة المستخدمة، وأقروا جميعًا بارتكاب الواقعة، مبررين فعلهم بالخلاف الذي نشب بينهم أثناء الدرس.

النيابة تتحرك.. والأسرة ترفض التصالح

أمرت نيابة المقطم بإخلاء سبيل المتهم "أحمد. أ" (طفل المرور) بكفالة 20 ألف جنيه، كما أخلت سبيل متهمين اثنين آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، بينما لا تزال التحقيقات جارية مع باقي المتهمين.

في المقابل، أكد محامي الطالب المجني عليه أن الأسرة ترفض تمامًا أي حلول ودية أو عروض للتصالح، وتصرّ على محاسبة المتهمين قانونيًا حتى النهاية.

وأوضح الدفاع أن يوسف يعاني من تدهور نفسي وجسدي كبير، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي طبي ونفسي، استعدادًا لاستكمال التحقيقات والشهادة في المحكمة.

تقرير الطب الشرعي وكاميرات المراقبة

قررت النيابة عرض يوسف على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي مفصل بحالته، وتحديد مدة العلاج وخطورة الإصابات. كما أمرت بسرعة جمع وتحليل كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، واستدعاء شهود العيان من الطلاب الذين حضروا الواقعة.

توتر بين الأسرتين ومشهد صادم أمام المحكمة

شهدت أروقة المحكمة مشادة كلامية بين أسرة المجني عليه ووالد أحد المتهمين، أثناء إجراءات إخلاء السبيل، ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين. ورفضت أسرة يوسف الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، مكتفية بالقول: "ابننا اتحطم.. ومش هنسيب حقه".

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