محافظ الإسكندرية يستقبل وزير التموين والمدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر”

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر”، وذلك في مستهل زيارة ميدانية تشمل عددًا من المشروعات الاستراتيجية في المحافظة.

تفقد محطة الزيوت بمنطقة المكس

وتتضمن الزيارة تفقد محطة الزيوت بمنطقة المكس، والتي تُعد من المشروعات الهامة في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الجولة في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير البنية التحتية للقطاع التمويني وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية.

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