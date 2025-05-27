محافظ قنا يشارك بمؤتمر "الفاو" لعرض إنجازات مشروع تحديث تقنيات الري بالصعيد

شارك الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، في مؤتمر موسع حول عرض انجازات مشروع تحديث تقنيات الري الحديث في صعيد مصر الذى تنفذه منظمة الأغذية العالمية الفاو بدعم من الحكومة الهولندية بقرية جراجوس بقوص.



شهد المؤتمر حضور المهندس سعد الحويصلى مدير المشروع وأرمند جوزيف المدير الفنى للمشروع، والمهندس صالح البغدادي وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس أبو العباس عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب فراج الوحش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعبد الرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار وهند سعيد مدير إدارة التعاون الدولى، وعدد من مسئولي المحليات والمزارعين المستفيدين من المشروع.

اهتمام الدولة بتعزيز التنمية الزراعية

ومن جانبه أكد محافظ قنا، في كلمته أن التحول إلى أنظمة الري الحديثة يمثل محورا رئيسيا لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، خاصة في ظل المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين.

وأشار عبد الحليم إلى أن محافظة قنا تسعى لأن تكون من المحافظات الرائدة في تطبيق هذه الأنظمة لما تمتلكه من إمكانات زراعية كبيرة، ولتوجهها نحو أن تكون محافظة صديقة للبيئة.

وأوضح المهندس سعد الحويصلى مدير المشروع أن المشروع يسعى إلى تحسين سبل عيش سكان الريف ذوي الدخول المحدودة في منطقة صعيد مصر من خلال زيادة الإنتاج الزراعي عبر التحول من ممارسات الري الفردية التقليدية غير الفعالة إلى تقنيات الري الذكية. مضيفًا أن محافظة قنا تستحوذ على 80% من أعمال المشروع بما يعادل 600 فدان من إجمالى خطة المشروع في صعيد مصر نظرًا لأهميتها الزراعية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير أساليب الري وتدريب المزارعين على إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل.

تحقيق الأمن الغذائي بقنا

وأكد مسئولو وزارتي الري والزراعة أن تقنيات الري الحديث يمكن أن ترفع الإنتاجية الزراعية بنسبة 30% وتقلل من استهلاك الأسمدة بنسبة تصل إلى 50%، ما يخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المزارعين، كما أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن المشروع يحقق بعدًا اجتماعيًا مهما من خلال تحسين سبل العيش للأسر الريفية، بما يتماشى مع توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي وهذا ما يعزز من قيمة المشروع الاجتماعية.

وتخلل المؤتمر عرض لنتائج الموسم الشتوى حيث تم تنفيذ 37 مدرسة حقلية في عدة قرى استفاد منها 740 مزارعًا، بالإضافة إلى 3 تجميعات لزراعة قصب السكر استفاد منها 16 مزارعًا، ليصل عدد المستفيدين الإجمالي إلى 1352 أسرة.

وفي ختام المؤتمر قام المحافظ بتوزيع تقاوي الزراعات الصيفية على المزارعين، مؤكدا على أهمية استمرار الدعم الفني والتوعوي لضمان نجاح المشروع وتحقيق نتائج مستدامة على أرض الواقع.



يذكر أن المشروع ينفذ ضمن شراكة بين الحكومتين المصرية والهولندية ويستهدف دعم 11,250 مزارعا في 45 قرية بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط خلال الفترة من نوفمبر 2022 حتى أكتوبر 2026 مع التركيز على إدخال الزراعة الذكية وتعزيز التصنيع الزراعي والتسويق القائم على سلاسل القيمة.

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