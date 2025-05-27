الثلاثاء 27 مايو 2025
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اقتصاد

الخطيب: مصر والسويد يوليان أهمية كبرى للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

افتتح  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، وذلك بحضور بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي الوفد السويدي، وأعضاء مجتمع الأعمال المصري.

 تعزيز الشراكات الدولية

وقال وزير الاستثمار: إن زيارة الوفد السويدي للقاهرة تعكس الروابط القوية والدائمة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يأتي في وقت حاسم في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية وتنويع التعاون الاقتصادي.

 العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والسويد

وأضاف «الخطيب» أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والسويد توفر منارةً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن البلدين يوليان أهمية كبرى للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة.

 

 

وسلط الوزير الضوء على الخطوات المهمة التي قطعتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر

وقال: إن الدولة شرعت  في تبنى برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية، يستهدف تعزيز السياسات النقدية والمالية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وذلك بهدف تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مصر والسويد الدكتوره رانيا المشاط التنمية المستدامة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والسويد السيسي

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