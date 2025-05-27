مشادة تتحول إلى جريمة، تفاصيل مقتل "عبده لماضة" على يد صديقه

في لحظات خاطفة، تحوّلت مشادة بين شابين إلى جريمة قتل مروّعة، عندما أقدم شاب عشريني على طعن جاره السابق ثلاث طعنات قاتلة، تاركًا إياه غارقًا في دمائه وسط ذهول المارة وصراخ الجيران. الحادث وقع في منطقة مساكن أطلس بحلوان، وأثار حالة من الذعر والحزن بين الأهالي.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت الماضي، حين تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي عن مشاجرة عنيفة نشبت بين شابين بالشارع العام.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث القسم، إلى مكان الحادث، حيث تبين سقوط شاب غارق في دمائه، وتبين لاحقًا أنه يُدعى "عبده لماضة"، ويبلغ من العمر 28 عامًا.

ثلاث طعنات نافذة.. والقاتل يلوذ بالفرار

حسب المعاينة الأولية وتحقيقات النيابة، تبيّن أن المجني عليه تعرض لثلاث طعنات نافذة في الصدر والبطن باستخدام سلاح أبيض (مطواة قرن غزال)، أُصيب على إثرها بنزيف حاد أودى بحياته خلال دقائق. الجاني ويدعى "أدهم شريف" فرّ هاربًا بعد ارتكاب الجريمة، لكن الأجهزة الأمنية نجحت في تعقبه وضبطه خلال ساعات قليلة.

دافع الجريمة: خلافات قديمة و"لماضة" لفظية

كشفت التحقيقات أن العلاقة بين الطرفين كانت متوترة منذ شهور، على خلفية خلافات شخصية لم تُحسم، ووفقًا لروايات شهود العيان، تطور النقاش الحاد إلى عراك بالأيدي، قبل أن يُخرج المتهم سكينًا ويطعن به المجني عليه ثلاث مرات. أحد الجيران أكد أن الخلاف "كان على شيء تافه"، لكن التهور وسرعة الانفعال حوّلاه إلى مأساة.

ردود فعل الأهالي

أهالي مساكن أطلس أعربوا عن صدمتهم من الجريمة، وعبّروا عن قلقهم من تكرار مشاهد العنف بين الشباب. سيدة مسنّة تسكن قرب موقع الحادث قالت: "إحنا كنا سامعين صوتهم، فجأة لقينا عبده واقع ومفيش حد قادر يلحقه.. اتقتل على كلمة".

إجراءات أمنية وتحقيقات موسعة

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس المتهم "أدهم شريف" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وندب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وبيان أسباب الوفاة تفصيليًا.

وتُجري النيابة الآن استجواب شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة.

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