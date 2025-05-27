يورجن كلوب يفاوض فابريجاس لتولي تدريب لايبزيج الألماني

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي لايبزيج لم يفقد الأمل في التعاقد مع سيسك فابريجاس، مدرب كومو الإيطالي، لتولي منصب مدرب الفريق.

كلوب يجري مفاوضات مع فابريجاس لتدريب لايبزيج

وأجرى يورجن كلوب، رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول" لمشروبات الطاقة، محادثات مع المدرب الإسباني البالغ من العمر 38 عامًا.

ولا يزال بإمكان فابريجاس، الذي يمتلك أسهمًا في نادي كومو، تمديد عقده مع الفريق الإيطالي.

جلاسنر بديل فابريجاس في تدريب لايبزيج

وفي حال رفض فابريجاس، لاعب خط الوسط السابق لأندية برشلونة، وأرسنال وتشيلسي، عرض لايبزيج، فإن النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس يُعد المرشح الأبرز لقيادة الفريق الألماني.

وقاد جلاسنر كريستال بالاس مؤخرًا للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، كما سبق له الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع آينتراخت فرانكفورت.

يُذكر أن نادي لايبزيج انفصل عن مدربه السابق ماركو روزه في نهاية مارس الماضي، ولم يتمكن المدرب المؤقت زولت لوف من إنقاذ الموسم، حيث اكتفى الفريق بالمركز السابع في ترتيب الدوري الألماني "بوندسليجا"، ما أدى إلى غيابه عن المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ صعوده إلى الدرجة الأولى.

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