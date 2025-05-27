ريال مدريد يحدد بديل لوكا مودريتش من الدوري الإيطالي

أبدى نادي ريال مدريد استعداده لإبلاغ نادي كومو الإيطالي ولاعبه الشاب نيكو باز بالقرار النهائي بشأن تفعيل بند إعادة الشراء خلال الأسبوع الحالي.

وأكد فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن البند يتيح لنادي ريال مدريد استعادة اللاعب مقابل 8 ملايين يورو خلال صيف 2024، أو 9 ملايين يورو في 2025، أو 10 ملايين يورو في عام 2026.

نيكو باز بديل مودريتش في ريال مدريد

وأوضح فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على شبكة "إكس"، أن ريال مدريد يحتفظ أيضًا بنسبة 50% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، ضمن الاتفاق المبرم بين الناديين.

ويُشار إلى أن تشابي ألونسو، المدرب الجديد لفريق ريال مدريد، يشارك في اتخاذ القرار المتعلق بمستقبل اللاعب.

وسبق أن ذكرت تقارير أن نيكو باز قد يكون خيار ألونسو لتعويض رحيل المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش خلال الموسم المقبل.

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