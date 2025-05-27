الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

الريال السعودى، فيتو
الريال السعودى، فيتو

سعر الريال السعودي ، مع حلول موسم الحج وسفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام الأفراد بسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، ويصبح  من أكثر الأسئلة بحثًا في محركات البحث ومواقع البنوك.

<span style=سعر الريال السعودي">
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، استقرارا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

<span style=سعر الريال السعودي">
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.27 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

<span style=سعر الريال السعودي">
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

<span style=سعر الريال السعودي">
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.24جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الريال السعودي

 الريال السعودي

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي بالنفط والدولار الأمريكي.

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).

قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الريال السعودى سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال سعر الريال اليوم الريال السعودى اسعار الريال السعودي اسعار الريال السعودي اليوم

مواد متعلقة

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

هبوط كبير في مؤشر الذهب عالميا، ويتراجع بالبورصة المصرية، والدولار يواصل الانخفاض أمام سلة العملات الرئيسية، الغاز الطبيعي يرتفع في أوروبا بعد الإعلان خفض إنتاج حقل "ترول" العملاق في النرويج

تراجع جديد، سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الإثنين 26 مايو 2025

أسعار 6 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي مساء اليوم الإثنين

تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك مع بداية موسم الحج

سعر جرام الذهب يواصل التراجع بختام تعاملات الإثنين

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي بختام حركة التعاملات

أسعار الذهب تترنح بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يهبط لـ 4 آلاف جنيه

الأكثر قراءة

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

نقل ملكية قصور وفيلات بـ 2 مليار جنيه، طبيب نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن عائلتها

كواليس طرد النائب محمد عبد العليم داوود من جلسة النواب (إنفوجراف)

نائب يثير أزمة بجلسة العلاوة، ورئيس البرلمان يحذر من الخروج عن اللائحة

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 27- 5- 2025 في الأسواق

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

كواليس طرد النائب محمد عبد العليم داوود من جلسة النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

المزيد
الجريدة الرسمية