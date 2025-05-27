ضوابط مزاولة المنشآت السياحية لأنشطتها وفقا لقانون تنظيم الشركات السياحية

وضعت الحكومة ضوابط صارمة لمزاولة المنشآت السياحية لأنشطتها، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين.

قانون تنظيم الشركات السياحية

ويهدف هذا القانون إلى ضبط أداء السوق السياحي، وضمان التزام المنشآت السياحية بالمعايير المهنية والفنية، مع مراعاة حماية حقوق السائحين والارتقاء بسمعة السياحة المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.

وتأتي هذه الضوابط في سياق خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي، وتحفيز الاستثمارات فيه، من خلال إطار تشريعي وتنظيمي متكامل.

وحسب المادة (٧) تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ولا يجوز لأى شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفًا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.



وفى المادة (٢) تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازمًا لإتمام أعمالها.

وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم.

وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا بأعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.

ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها.

والمادة (٣) تتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية:

١ – العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى.

٢ – الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

٣ – بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.

قانون تنظيم الشركات السياحية



ووفقا للمادة (٤) تُشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى.

رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

رئيس مصلحة الجمارك.

ممثل عن الوزارة المختصة بشئون البيئة.

ممثل عن الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.

ممثل عن الوزارة المختصة بالشئون المالية.

ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية.

ممثل عن وزارة الدفاع.

رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.

رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة).

رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان.

رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى.

مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ممثل عن قطاع الأمن الوطنى.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم.

وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى الوزير المختص ضرورة لذلك، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وترفع اللجنة تقريرًا بأعمالها إلى اللجنة الوزارية كل ستة أشهر.

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