الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن كيفية الاستعداد لأداء فريضة الحج (فيديو)

الدكتور رمضان البيه،
الدكتور رمضان البيه، فيتو

يواصل الدكتور رمضان البيه الكاتب والمفكر الإسلامي في سلسلة تقديم الحلقات الجديدة عن أحكام فريضة الحج، وذلك في إطار برنامج “دين حياة” الذي يقوم على التذكير بمنهج الإسلام وهدي سيد الأنام محمد - صلى الله عليه وسلم، حيث يتحدث في حلقة اليوم عن معنى كيفية الاستعداد لأداء فريضة الحج.

 

وأشار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في حديثه: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت" رواه البخاري ومسلم.

 

وأضاف “البيه” لـ" فيتو" أن الأركان هي القواعد والأسس التي بني عليها الإسلام أي بدونها لا يوجد إسلام، لافتا إلى أن كل ما فرصة المولى عز وجل وكل ما جعله حدًا او حكمًا، فليس لله تعالى في كل ذلك أدنى علة لأن الحق وسبحانه قائم وغني بذاته ولا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين.


وأوضح أن الحكمة من الأوامر الإلهية جميعًا إلا فضلًا من الله تعالى وتكرمًا على خلقه، حيث دعانا ليتكرم ويتفضل علينا ويفتح لنا باب المعرفة به عز وجل وهي أسمى ما في في الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحكام فريضة الحج اداء فريضة الحج الدكتور رمضان البيه رمضان البيه فريضة الحج دين حياة

مواد متعلقة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن معنى التلبية في الحج (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح شروط وأركان الحج (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

دين حياة، رمضان البيه يوضح الحكمة النبوية في ترتيب الأركان (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

الأكثر قراءة

محامي نوال الدجوي يكشف سبب نقل سيدة التعليم أسهم مدارس التربية إلى ابنتها منى

ليلة التتويج، حكام مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة بالدوري المصري

محامي نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن نقل أسهم شركة دار التربية

مضاعفات كورونا، طبيب نوال الدجوي يكشف تطورات حالتها الصحية

نتنياهو يعيد التلميح بسيناريو التهجير إلى مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في القاهرة والمحافظات

التعليم تعلن إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي غدا الأربعاء

محامي نوال الدجوي يكشف حالتها العقلية ويرد على الشبهة الجنائية في وفاة أحمد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس بالأسواق اليوم الثلاثاء 27/5/2025

ارتفاع الأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن كيفية الاستعداد لأداء فريضة الحج (فيديو)

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين

اغتنم خير أيام الدنيا، 6 أعمال لا تفوت ثوابها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

المزيد
الجريدة الرسمية