رموه حي في النيل، ضبط سيدة وطفليها بتهمة قتل صغير بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط سيدة وطفليها في واقعة مقتل ابن عمهم الصغير غرقًا داخل نهر النيل انتقامًا من والدته في قرية فاو مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغ بتغيب صغير يُدعى ر.ن، يبلغ من العمر عامين ونصف في قرية فاو غرب مركز دشنا.

وتبين بعد الفحص أن المجني عليه صغير يبلغ من العمر عامين ونصف، نجلي عمه عمرهما 8 و11 عامًا حملاه من المنزل وألقياه حيًا في نهر النيل فلقي مصرعه غرقًا وجاري البحث عن جثمانه.

وأوضحت التحريات تفاصيل صادمة حول الواقعة بأن وراءها شبهة جنائية وعن عمد وأن المتهمين ألقيا نجل عمها داخل مياه نهر النيل بتحريض من والدتهما بسبب خلافات أسرية مع والدة المجني عليه.

تم ضبط السيدة وطفليها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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