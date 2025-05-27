الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

اليوم، الحكم على متهمين بخلية "داعش قنا" أحدهما محال إلى المفتي

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، حكمها على متهمين من بينهم متهم محال أوراقه للمفتي في قضية “خلية داعش قنا”.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضما لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.

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