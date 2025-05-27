عضو اللجنة الفنية بالجبلاية يحدد موقفه من إلغاء الهبوط في الدوري وتغيير اللوائح

أكد محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، على رفضه فكرة إلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وتغيير بعض اللوائح.

محمد عمر يرفض إلغاء الهبوط

وقال محمد عمر خلال وجوده مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 على التليفزيون المصري: " أرفض فكرة إلغاء الهبوط وتغيير بعض اللوائح، هناك بعض القرارات تم اتخاذها لم يتم الكشف عن بعض الخبايا فيها".

وأضاف عمر: الدوري الشرعي يكون من دورين مثل ما يحدث في العالم كله، أخوض مباراة على ملعبي والأخرى خارج ملعبي".

وتابع: "حتى يكون موضوع الدوري منظم يجب مشاركة 16 فريقًا في المسابقة، لأن كل ما كان الدوري قوي سيكون في مصلحة المنتخب بكل تأكيد".

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