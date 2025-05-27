محمد عمر: تفاجأت باختياري في اللجنة الفنية بسبب الأهلي والزمالك

أكد محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أنه تفاجأ باختياره ضمن اللجنة الفنية حيث لم يكن يتوقع هذا القرار.

هاني أبو ريدة يريد إصلاح الكرة المصرية

وقال محمد عمر في برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "اختياري في اللجنة الفنية كان مفاجئ، لأننا تعودنا في أمور كثيرة في كرة القدم أن الاختيارات تحسم بين ناديين فقط، ولكن عندما رأيت القائمة علمت أن المهندس أبو ريدة يريد إصلاح كرة القدم لأن هناك تنوع في القائمة ما بين الإسماعيلي والأهلي والزمالك والاتحاد والترسانة".

وأضاف: "اللجنة شهدت وجود أعضاء أصغر في السن بجانب القامات الكبيرة، وبالتالي اللجنة بها تنوع على مستوى الأعمار والتفكير بين الجيل القديم والجيل الجديد".

دور اللجنة الفنية في اتحاد الكرة

وبسؤاله عن دور اللجنة الفنية قال: "اللجنة تناقش ونرفع توصيات إلى اتحاد الكرة وفي النهاية هو صاحب القرار النهائي، المهندس هاني أبو ريدة يشارك معنا في الاجتماعات".

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