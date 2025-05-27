الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن مزاد سيارات جمرك بورسعيد

سيارات جمرك بورسعيد،
سيارات جمرك بورسعيد، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بيع كبير بالمزاد العلني بجلسة مزاد يوم ٢٠٢٥/٥/٢٩.

وجاءت البضائع المعروضة في مزاد سيارات وبضائع جمارك بورسعيد كالآتي:

أولا: سيارات جمرك بورسعيد

سيارات ملاكى وموتوسيكل وفسبا ومحركات سيارات

ماركات: ( مرسيدس - هيونداي - كيا - هوندا - جاوا)


جميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة

ثانيًا: بضائع جمرك بورسعيد

تكييفات - أدوات كهربائية - أجهزة كمبيوتر ولوازمها - قطع غيار سيارات - ملابس - أحذية - نجف ولمبات ووحدات إضاءة - جلد طبي مدبوغ - أجهزة كهربائية - عوازل حرارية - كاميرات - تليفونات محمول ولوازمها - أدوات مائدة - مواسير معدنية - سيراميك - كراتين فارغة - كشافات - أثاث -أجهزة وأدوات طبية - حاويات فارغة - سجائر - بطاريات - دخان خام - لعب أطفال - سماعات - شيش الكترونية ولوازمها - خيوط - شكائر من لدائن رمال بيضاء - لفات سلك معدني - ماكينات صناعة)، وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

ويسقط حق أصحاب المعامل ما لم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد والبضائع منها يباع برسم الوارد والبعض برسم الصادر والبعض برسم مدينة حرة.

وتقام جلسة المزاد بقاعة للمدى الجيزة الرياضي ش البحر الأعظم - الجيزة الساعة ١٢ ظهرًا تأمین دخول المزاد ۱۰۰۰۰ جنيه ( عشرة آلاف جنيه)

يتم دفع ۲۰% فور رسو المزاد وباقى الثمن خلال ١٥ يومًا - البيع بدون عمولة - المعاينة أساس البيع، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج ۲ البيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مزاد سيارات مزاد سيارات جمرك مزاد سيارات جمرك بورسعيد الهيئة العامة للخدمات الحكومية بضائع جمرك بورسعيد

الأكثر قراءة

بسبب كأس العرب، اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقالة حسام حسن واختيار حلمي طولان خلفا له

قبل التحقيق معها اليوم، مصدر بالمهن التمثيلية يكشف مصير آية سماحة بعد إهانتها مشيرة إسماعيل

مسؤول و3 موظفين وحرامي، تفاصيل سرقة أجهزة مولدات الأكسجين من مستشفي أم المصريين

قطع طريقا رئيسيا، هبوط أرضي مفاجئ بمدينة السادات في المنوفية (صور)

عمرو أديب يكشف مفاجآت صادمة في لغز وفاة أحمد الدجوي

وفاة مؤسس تجمع السود في الكونجرس عن عمر يناهز 94 عاما

عودة التيار الكهربائي إلى مستشفى أم المصريين بعد انقطاعها بشكل مفاجئ (صور)

الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق وتحسن الأجواء بدءا من الغد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن معنى التلبية في الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية