كل ما تريد معرفته عن مزاد سيارات جمرك بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بيع كبير بالمزاد العلني بجلسة مزاد يوم ٢٠٢٥/٥/٢٩.

وجاءت البضائع المعروضة في مزاد سيارات وبضائع جمارك بورسعيد كالآتي:

أولا: سيارات جمرك بورسعيد

سيارات ملاكى وموتوسيكل وفسبا ومحركات سيارات

ماركات: ( مرسيدس - هيونداي - كيا - هوندا - جاوا)



جميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة

ثانيًا: بضائع جمرك بورسعيد

تكييفات - أدوات كهربائية - أجهزة كمبيوتر ولوازمها - قطع غيار سيارات - ملابس - أحذية - نجف ولمبات ووحدات إضاءة - جلد طبي مدبوغ - أجهزة كهربائية - عوازل حرارية - كاميرات - تليفونات محمول ولوازمها - أدوات مائدة - مواسير معدنية - سيراميك - كراتين فارغة - كشافات - أثاث -أجهزة وأدوات طبية - حاويات فارغة - سجائر - بطاريات - دخان خام - لعب أطفال - سماعات - شيش الكترونية ولوازمها - خيوط - شكائر من لدائن رمال بيضاء - لفات سلك معدني - ماكينات صناعة)، وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

ويسقط حق أصحاب المعامل ما لم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد والبضائع منها يباع برسم الوارد والبعض برسم الصادر والبعض برسم مدينة حرة.

وتقام جلسة المزاد بقاعة للمدى الجيزة الرياضي ش البحر الأعظم - الجيزة الساعة ١٢ ظهرًا تأمین دخول المزاد ۱۰۰۰۰ جنيه ( عشرة آلاف جنيه)

يتم دفع ۲۰% فور رسو المزاد وباقى الثمن خلال ١٥ يومًا - البيع بدون عمولة - المعاينة أساس البيع، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج ۲ البيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

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