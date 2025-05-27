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إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 3 اشخاص، أمس الإثنين، في حادثي تصادم مركبات بمركزي سمالوط ودير مواس في المنيا، بسبب السرعة، تم نقل المصابين للمستشفيات للعلاج، والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.

 

إصابة 3 أشخاص إثر حادثي تصادم في المنيا 

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الامن، بلاغا من عمليات النجدة، بحادث تصادم دراجة بخارية باخري بطريق قرية اسموا العروس بمركز ديرمواس بسبب السرعة، مما تسبب في إصابة عاملين اثنين.

 

قرية اسموا العروس بمركز ديرمواس 

فيما شهد طريق الصعيد الزراعي، مصر/ أسوان، حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة، مما تسبب في اصابة سائق مقيم بمركز سمالوط.

كما شهد طريق الصعيد الزراعي مصر/ أسوان، تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، دون إصابات بشرية.

تم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، والتحفظ علي المركبات تحت تصرف النيابة العامة.

تحررت محاضر بالمخالفات، وتولت النيابة العامة التصرف.

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