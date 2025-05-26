رسميا، الاتحاد البرازيلي يقدم أنشيلوتي مدربا لمنتخب السامبا (فيديو)

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب البرازيل، بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء الإعلان بعد تأكيد أنشيلوتي، المدرب الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه سيغادر منصبه مع نهاية الموسم الجاري، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته التدريبية مع منتخب البرازيل الأكثر تتويجًا بلقب المونديال 5 مرات.

📹🇧🇷 لحظة تقديم كارلو أنشيلوتي مدرباً جديداً للمنتخب البرازيلي



هل سينجح في إعادة البرازيل إلى منصات التتويج؟ ✍️#أنشيلوتي #المنتخب_البرازيلي pic.twitter.com/6iLjPr5Eab May 26, 2025

سكولاري يشارك في تقديم أنشيلوتي مدربا لمنتخب البرازيل

وقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتقديم مدربه الجديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بشكل رسمي مساء اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي عقد في أحد فنادق العاصمة ريو دي جانيرو، وذلك بعد يومين فقط من وداعه لفريق ريال مدريد الإسباني.

وشارك في تقديم أنشيلوتي، المدرب المخضرم السابق للسامبا، لويس فيليبي سكولاري.

أنشيلوتي أول مدرب أجنبي في تاريخ منتخب البرازيل

ويمثل تعيين أنشيلوتي نقطة تحول تاريخية، إذ يُعد أول مدرب أجنبي يتولى تدريب منتخب البرازيل منذ أكثر من 60 عامًا، في مهمة يُعوّل عليها كثيرًا لإعادة أمجاد السيليساو.

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