أنشيلوتي خارج سباق أفضل مدرب في الدوري الإسباني

كشفت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الإثنين، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الليجا لموسم 2024-2025.

غياب أنشيلوتي عن قائمة المرشحين

وشهدت القائمة، غياب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، رغم احتلال فريقه المركز الثاني في الليجا.

بينما تواجد على رأس القائمة، الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، والمتوج بلقب الليجا في موسمه الأول مع الفريق الكتالوني.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الليجا

هانز فليك - برشلونة.

إرنستو فالفيردي – أتلتيك بيلباو.

ميشيل سانشيز – جيرونا.

دييجو سيميوني – أتليتكو مدريد.

خوسيه بوردالاس - خيتافي.

مانويل بيليجريني - ريال بيتيس.

مانولو جونزاليس - إسبانيول.

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