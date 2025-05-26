قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في مباراة حسم لقب الدوري الممتاز

أعلن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق، التي من المقرر أن تواجه فريق فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، مصطفى العش، اكرم توفيق، أشرف داري، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية،عمرو السولية، محمد مجدي أفشه، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، وسام ابو علي، نيس جراديشار.

غيابات الأهلي أمام فاركو

رامي ربيعة ورضا سليم وحمزة علاء ويحيى عطية الله وكريم وليد نيدفيد وكريم فؤاد وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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