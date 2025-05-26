الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في مباراة حسم لقب الدوري الممتاز

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أعلن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق، التي من المقرر أن تواجه فريق فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 

حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، مصطفى العش، اكرم توفيق، أشرف داري، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال. 

خط الوسط: مروان عطية،عمرو السولية، محمد مجدي أفشه، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، وسام ابو علي، نيس جراديشار. 

 

غيابات الأهلي أمام فاركو

رامي ربيعة ورضا سليم وحمزة علاء ويحيى عطية الله وكريم وليد نيدفيد وكريم فؤاد وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عماد النحاس الأهلي النادي الأهلي الدورى المصرى الممتاز فاركو

مواد متعلقة

الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة

قبل كأس العالم للأندية، السفيرة الأمريكية تزور النادي الأهلي (صور)

الأكثر قراءة

كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائي عن عينات جثمان أحمد الدجوي والأدوية المعثور عليها في غرفته

تزامنا مع مناقشتها غدا أمام النواب، المستحقون للعلاوة الدورية والتطبيق أول يوليو

عمرو أديب يكشف مفاجآت صادمة في لغز وفاة أحمد الدجوي

مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق وتحسن الأجواء بدءا من الغد

مفاجأة عن مكان خروج الطلقة، التقرير المبدئي للطب الشرعي في واقعة وفاة أحمد الدجوي

شريف فاروق ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن معنى التلبية في الحج (فيديو)

للنساء، كيف تستعد حواء لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة وأمور لا بد من تجنبها (فيديو)

أعظم أيام الدنيا، لماذا خص الله العشر الأوائل من ذي الحجة بكل هذا الفضل؟

المزيد
الجريدة الرسمية