الإعلان الأول لـ "مملكة الحرير" يكشف صراعا بين الأشقاء وأجواء من الماضي (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “مملكة الحرير" الإعلان التشويقي الأول للعمل الذي يشارك فيه نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنانة كريم محمود عبد العزيز.

وكشف الإعلان أن العمل يدور في مكان يدعى مملكة الحرير التي يعيش أهلها في أجواء من الماضي حيث يرتدون ملابس تعود إلى أزمنة تاريخية من الماضي والحرب تكون بالسيوف والخيل هو وسيلة التنقل.

وستشهد المملكة الكثير من الصراعات وأبرزها صراع الأشقاء، حيث يبرز الإعلان واقعة قابيل وهابيل والتي لعنت الأرض بسببها، وتوارثت تلك اللعنة الأجيال إلى أن ظهرت بصورة جلية في الجيل الحالي من أهالي مملكة الحرير.

لمشاهدة الفيديو هنا

ومسلسل مملكة الحرير سيعرض حصريًا على شاشة قناة ONE بالتزامن مع منصة يانجو بلاي.

مسلسل مملكة الحرير

وتدور أحداث المسلسل في أجواء من الفانتازيا، حيث يتناول صراعًا محتدمًا بين الأشقاء ضمن حبكة تتسم بالغموض والتشويق، في تجربة درامية تبدو مختلفة عن السائد، وتعتمد على الطابع البصري المميز والمعالجة الرمزية.

ويستعرض المسلسل صراعًا على السلطة في إطار من الإثارة والتشويق.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة الحرير" طرحت البوسترات الفردية لأبطال العمل، وتصدر بطولته كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، وليد فواز، محمود البزاوي.

ويشارك أيضًا في بطولته يوسف عمر، سلوى عثمان، وسارة بركة، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، والمسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج مشترك بين شركتي "سينرجي بلس" و"كونكر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.