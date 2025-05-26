الإثنين 26 مايو 2025
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رياضة

نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحرا وبرا (صور)

نابولي يحتفل بلقب
نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحريا وبريا

احتفل لاعبو نادي نابولي بفوزه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، في حافلة مكشوفة على طول ممشى المدينة الساحلية، اليوم الإثنين.

ونجح الفريق في تحقيق اللقب، الجمعة الماضي، بعدما سجل كل من سكوم ماكتوميناي وروميلو لوكاكو، ليفوز البارتينوبي 2/0 على كالياري.

نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحريا وبريا
نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحريا وبريا

وأنهى نابولي الموسم في المركز الأول، بفارق نقطة عن إنتر ميلان الوصيف.

نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحريا وبريا
نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحريا وبريا

نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحرا وبرا 

ووصل لاعبو الفريق بقارب، ثم استقلوا الحافلة.

نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحريا وبريا
نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحريا وبريا

وقبل عامين، لم يكن هناك حافلة أو موكب احتفالي للفريق، حينما توج بلقب الكالتشيو.

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نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحريا وبريا
نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحريا وبريا

ولدى نابولي الآن 4 ألقاب في الدوري الإيطالي، حققها في 1987 و1990 و2023 و2025.

وكان أوريليو دي لاورينيتس، رئيس النادي، قد قال إنه سيحضر اللاعبين للقاء البابا ليو في الفاتيكان، غدا الثلاثاء.

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