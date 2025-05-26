إيسكو يعلق على عودته إلى منتخب إسبانيا بعد غياب 6 سنوات

أكد النجم المخضرم إيسكو ألاركون، قائد ريال بيتيس، مساء اليوم الإثنين، على سعادته بالعودة إلى منتخب إسبانيا بعد 6 سنوات من الغياب.

في الوقت الذي أقر فيه بأنه يستمتع بشكل أكبر هذه المرة أكثر من المرة الأولى التي انضم فيها، متمنيا أن يكون له دور مع المدرب لويس دي لا فوينتي.

إيسكو يعلق على عودته لمنتخب إسبانيا

وفي تصريحات لوسائل إعلام النادي الأندلسي، أكد صاحب الـ33 عاما "أتمنى أن يكون لي دور بشكل جيد".

وكان إيسكو ظهر للمرة الأولى بقميص "لا روخا" في 2013 في مباراة ودية أمام أوروجواي، وخاض 38 مباراة كان آخرها في 10 يونيو 2019 أمام السويد في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وعلم إيسكو بمكالمة دي لا فوينتي أثناء مشاركته في مران فريقه استعدادا لمواجهة تشيلسي، الأربعاء، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على الملعب البلدي في مدينة فروتسلاو البولندية.

وقال إيسكو إنه "فخور" بالعودة للمنتخب، لأن الأمور "سارت بشكل جيد" خلال الفترة الأخيرة وعلى مدار الموسم بشكل عام.

كما أكد أنه "يستمتع أكثر" بهذا الاستدعاء أكثر من المرة الأولى، بالنظر إلى "قلة الخبرة" في تلك الفترة، هذا بالإضافة إلى "الحب والحفاوة" من الجماهير الإسبانية في هذه المرحلة من مسيرته.

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