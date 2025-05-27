اليوم، استكمال محاكمة المتهم بقتل شاب وسرقة دراجته النارية بالواحات

تستكمل الدائرة 24 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر، اليوم، جلسات محاكمة عامل متهم بقتل الشاب "وليد صفي الدين" بقصد سرقة دراجته النارية بقرية الباويطي في منطقة الواحات البحرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 40 لسنة 2025 جنايات الواحات البحرية، والمقيدة برقم 11 لسنة 2025 كلي أكتوبر، أنه في يوم 12 أكتوبر 2024، بدائرة قسم الواحات البحرية، قتل المجني عليه عمدا دون سبق إصرار أو ترصد، بأن وجه له طعنة واحدة نافذة في الصدر باستخدام "سكين"، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وهو ما أدى إلى وفاته كما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان قد حاول سرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه، إلا أنه عدل عن تنفيذ الجريمة خشية التعرف عليه من قبل أهالي المنطقة، فترك الدراجة وفر هاربا. وبعد اكتشاف السرقة، بدأ المجني عليه في البحث عن الفاعل، حتى نشبت مشاجرة بين الطرفين، تبادلا خلالها الضرب، ليقوم المتهم على إثرها بطعن المجني عليه بسكين كانت بحوزته.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب بطعنة نافذة في التجويف الصدري، أحدثت قطعا بالرئة اليسرى ونزيفا غزيرا، مما أدى إلى صدمة وإصابة قاتلة بالقلب، كانت السبب المباشر في الوفاة.

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